أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

ألمانيا: تمديد الإغلاق حتى 31 يناير الجاري

02:13 م الإثنين 04 يناير 2021
ألمانيا: تمديد الإغلاق حتى 31 يناير الجاري

أرشيفية

برلين – (أ ش أ):

وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية وحكومات الولايات على تمديد الإغلاق حتى 31 يناير الجاري.

وذكر موقع (شبيجل أون لاين) - في تقرير اليوم الاثنين - أنه كان من المقرر رفع الإغلاق 10 يناير الجاري، ولكنه تم تمديده حتى نهاية الشهر باستثناء ولايتين.

من جهتها، قالت مصادر من المفاوضين - وفقًا لمجلة (بيلد) - إن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية اتفقت على ذلك قبل المحادثات الفيدرالية بين الولايات، كما ناقشوا إمكانية فتح المدارس، حيث قالت وزير التربية والتعليم كارليشيك: "إن التدريس وجهًا لوجه لا يمكن تصوره في الوقت الحالي.

يُذكر أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي يوم الثلاثاء من قبل المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الوزراء الستة عشر وفقًا للتقارير الإعلامية، حيث أنه لا تزال هناك مناقشات أولية مهمة ستعقد ونقاط تحتاج إلى كثير من التحديد.

هذا المحتوى من

ألمانيا الحكومة الفيدرالية الألمانية برلين

الخبر التالى:

رويترز: محكمة لندن ترفض طلبا أمريكيا بتسليم أسانج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة 5 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 276 شهيدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا