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وزير الصحة السنغافوري: أمّنا كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان

01:35 م الإثنين 04 يناير 2021
وزير الصحة السنغافوري: أمّنا كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان

لقاح كورونا

سنغافورة- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة السنغافوري اليوم الاثنين، أن بلاده أمّنت حصولها على كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان، متوقعا أن تتم المزيد من عمليات تسليم اللقاحات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستتضمن شحنات اللقاح الجديدة تلك الخاصة بشركتي "مودرنا" و"سينوفاك بيوتك".

وتقوم "هيئة العلوم الصحية" في سنغافورة حاليا بمراجعة اللقاحات الخاصة بالشركتين. وكانت الهيئة قامت في وقت سابق بتقييم واعتماد استخدام لقاح فايزر/بيونتك.

وقال وزير الصحة جان كيم يونج، أمام البرلمان: "إذا سارت جميع الأمور وفقا للجدول الزمني المقرر، فسيكون لدينا لقاحات تكفي الجميع بحلول الربع الثالث من عام 2021"، وقال في تأكيد لبيان حكومي سابق: "لقد حصلنا على لقاحات تكفي لجميع السكان."

يذكر أن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى سنغافورة، حيث خصصت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من مليار دولار سنغافوري (750 مليون دولار أمريكي) للقاحات، وقالت إنه يجب أن يكون هناك ما يكفي لسكانها البالغ عددهم نحو 5ر5 مليون نسمة بحلول الربع الثالث من العام.

وقد سجلت سنغافورة خلال الـ24 ساعة الماضية 35 حالة إصابة جديدة، وصفر وفيات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز". وبذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 58 ألفا و697 حالة، بينما تستقر الوفيات عند 29 حالة.

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