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وزير الصحة الألماني يدعو العاملين في القطاع الصحي إلى تلقي لقاح كورونا

11:03 ص الإثنين 04 يناير 2021
وزير الصحة الألماني يدعو العاملين في القطاع الصحي إلى تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان الأطباء وأطقم التمريض إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "ما يوصي به العقل والتضامن هو أن يتلقى أولئك الذين يعملون في القطاع الصحي التطعيم لحماية أنفسهم وحماية المرضى المسؤولين عنهم"، مضيفا أنه شخصيا سيتلقى اللقاح على الفور عندما يحين دوره، وقال: "وأريد أيضا أن أقنع بتطعيمي (الآخرين) بأن اللقاح آمن".

يُذكر أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بألمانيا أعلنوا أنهم لا يريدون تلقي التطعيم.

لقاح كورونا برلين ينس شبان

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