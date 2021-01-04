ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية تسجل صفر إصابات محلية بكورونا
كانبرا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة مساء أمس (الأحد) بالتوقيت المحلي للبلاد.
وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - إن هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة محلية خلال فترة 24 ساعة منذ 15 ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
142187
عدد المصابين
-
113898
عدد المتعافين
-
7805
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
85239963
عدد المصابين
-
60291172
عدد المتعافين
-
1847708
عدد الوفيات
إعلان