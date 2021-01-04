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ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

08:31 ص الإثنين 04 يناير 2021
ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

استراليا

كانبرا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة مساء أمس (الأحد) بالتوقيت المحلي للبلاد.
وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - إن هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة محلية خلال فترة 24 ساعة منذ 15 ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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