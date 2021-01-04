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اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

06:40 ص الإثنين 04 يناير 2021
اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

يوشيهيدي سوجا

طوكيو - (د ب أ):
قال رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب جائحة كوفيد -19 .

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، نصفها تقريبا من المحافظات الأربع - طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون من أعراض حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داع ضروري.

يوشيهيدي سوجا اليابان حالة الطوارئ جائحة كوفيد -19

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