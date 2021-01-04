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محلل سياسي: تحديث الجيش الوطني الليبي ضرورة

06:18 ص الإثنين 04 يناير 2021
محلل سياسي: تحديث الجيش الوطني الليبي ضرورة

عادل الخطاب

قال عادل الخطاب، المحلل السياسي في الشأن الليبي إن العديد من الليبيين مؤيدين للمشير خليفة حفتر وخاصة من سكان طرابلس بعد دعوة الجيش الوطني الليبي للعودة المدينة لاستعادة النظام وبسط الأمن ولمواجهة التدخل التركي المستمر.

وتابع الخطاب، أنه بعد تثبيت المواقع على خط سرت-الجفرة، وضع الجيش الوطني الليبي تغير في الوقت الحالي، فاللجنة العسكرية المشتركة تحقق نتائج مهمة في قضية توحيد الشرق والغرب الليبي، ولكن بخلاف ذلك يمكن القول أن الإجراءات المتخذة في صفوف الجيش الوطني الليبي بطيئة.

وأكد عادل الخطاب، أن هناك بعض المشكلات المنهجية تواجه ليبيا ومستقبلها ويجب على المشير حفتر والجيش الوطني الليبي خلال فترة وقف إطلاق النار واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي ضرورة تحديث الجيش وإعادة تنظيم نظام القيادة وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتحسين الصورة بشكل أكثر فعالية وضرورة الاستعداد لصد هجوم تركي يُمكن أن يبدأ في أي لحظة قبل فقدان الدعم من قبل الشعب الليبي.

عادل الخطاب الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر

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