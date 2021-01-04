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مؤسس ويكيليكس يواجه جلسة استماع بريطانية بشأن قرار تسليمه لأمريكا

06:14 ص الإثنين 04 يناير 2021
مؤسس ويكيليكس يواجه جلسة استماع بريطانية بشأن قرار تسليمه لأمريكا

جوليان أسانج

لندن - (د ب أ):
يمثل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام المحكمة اليوم الاثنين في جلسة استماع بشأن قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 49 عامًا 18 تهمة قد تؤدي به إلى السجن في الولايات المتحدة لمدة 175 عاما.

واتهمت واشنطن أسانج بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

ومن المتوقع أن تصدر فانيسا بارايتسر قاضية في محكمة أولد بيلي بلندن حكمها صباح اليوم.

يشار إلى أنه في عام 2010، أعلنت السويد أن ضباطها يحققون في اتهامين بالاعتداء الجنسي ضد أسانج، وهو ما نفاه وقال إنه لا أساس لهما.

بعد صدور مذكرة توقيف دولية، خاض أسانج معركة قانونية ضد تسليم المجرمين إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، قائلا إنه يعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأسقطت السويد تحقيقها في عام 2017. وفي أبريل 2019، تم إلغاء وضع اللجوء لأسانج، مما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقاله لخرقه شروط الكفالة الخاصة به في عام 2012.

ويخضع أسانج حاليا للاحتجاز في سجن إتش إم بي بلمارش في جنوب شرق لندن.

ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، جلسة الاستماع المقبلة بأنها "هجوم واسع النطاق على حرية التعبير".

وقال: "يجب على الحكومة الأمريكية أن تستمع إلى موجة الدعم الكبيرة من وسائل الإعلام الرئيسية، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم ... الذين يطالبون جميعًا بإسقاط هذه التهم".

جوليان أسانج ويكيليكس جلسة استماع أمريكا

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