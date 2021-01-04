أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية

01:50 ص الإثنين 04 يناير 2021
إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص عقب إطلاق النار على 3 أشخاص بينهم نائب في مكتب شرطة مقاطعة لودون في منطقة شمال فيرجينيا وول مارت.

وأشار بيان صادر عن الشرطة إلى أنه لم يقتل أحد في الحادث الذي وقع في المقاطعة بعد أن تدخلت القوات للسيطرة على الوضع، وفق "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأصيب نائب في مكتب الشرطة بالمقاطعة إلى جانب اثنين من موظفي أمن المتجر، بإصابات خطيرة.

وقال مايك تشابمان، شريف الشرطة في مقاطعة لودون: "انتهى بمنفذ الهجوم الأمر بضرب الضباط في كل من أرجلهم في محاولة منه للهرب".

وأضافت شرطة مقاطعة لودون في بيانها أن المشتبه به أصيب بنيران الشرطة أثناء هروبه من مكان الحادث بسيارة مسروقة وتم القبض عليه بعد تحطم السيارة على الطريق.

الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار فيرجينيا

الخبر التالى:

كينيا: 124 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا