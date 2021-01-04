أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

رئيس نيجيريا يطالب القادة الأفارقة باتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب

01:35 ص الإثنين 04 يناير 2021
رئيس نيجيريا يطالب القادة الأفارقة باتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب

محمدو بوهارى رئيس نيجيريا

أبوجا - (د ب أ):
أعرب محمدو بوهارى رئيس نيجيريا عن تعاطفه مع جمهورية النيجر المجاورة حيث لقى 70 شخصا حتفهم فى بلدة زارومداري على الحدود مع مالي على أيدى مسلحين.

ووصف بوهاري الحادث، بحسب صحيفة"ذى صن" النيجيرية بأنه دعوة صريحة لإتخاذ إجراء موحد من جانب القادة الأفارقة ضد الإرهاب.

وقال بوهارى:" إننا نواجه تحديات أمنية خطيرة فى مواجهة حملة شريرة يقوم بها الإرهابيون فى منطقة الساحل للقيام بعمليات عنف عشوائية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منا اتخاذ عمل موحد يساعدنا فى هزيمة أعداء الإنسانية"

وأضاف بوهاري:" إن الإرهاب أصبح حاليا مثل طاعون يمكن أن ينتشر فى أى وقت ما لم يتم اتخاذ إجراء موحد ضده".

وأوضح بوهارى أن "حالة عدم الاستقرار فى جزء من أفريقيا كان لها انعكاساتها على أمن المناطق الأخرى"

وقال إن الفوضى التى شهدتها ليبيا في عام 2011 كان لها انعكاساتها على أمن الدول الأفريقية الأخرى، ومن بينها نيجيريا والنيجر وتشاد و الكاميرون وغيرهم.

محمدو بوهارى القادة الأفارقة الإرهاب نيجيريا

الخبر التالى:

إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا