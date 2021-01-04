الجيش العراقي يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده

بغداد - (أ ش أ):

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.

وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن "قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مضيفًا: "لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار".