الجيش العراقي يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده
بغداد - (أ ش أ):
دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.
وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن "قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مضيفًا: "لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار".
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