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مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي يستهدف حافلة بمحافظة حماة السورية

12:11 ص الإثنين 04 يناير 2021
مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي يستهدف حافلة بمحافظة حماة السورية

القوات الحكومية السورية

دمشق - ( د ب أ ):
قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن أحد عشر شخصا سقطوا مابين قتيل وجريح جراء تعرض حافلة تقل مدنيين وعسكرين لعمل إرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي مساء اليوم الأحد.
وقالت المصادر لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد أن سيارة تقل عسكريين ومدنيين تعرضت لعمل ارهابي ما أدى لمقتل ستة أشخاص واصابة 5 اخرين في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي حوالي 90 كم عن مدينة حماة ".
كانت حافلات تقل عسكريين تعرضت لهجوم في منطقة كباجب على طريق دير الزور تدمر مساء الخميس الماضي ما ادى لمقتل اكثر من 30 عنصراً من وإصابة آخرين .
وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

القوات الحكومية السورية دمشق سوريا

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