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الدنمارك تمدد حظر السفر للقادمين من بريطانيا

12:10 ص الإثنين 04 يناير 2021
الدنمارك تمدد حظر السفر للقادمين من بريطانيا

فيروس كورونا في بريطانيا

كوبنهاجن - (د ب أ):
مددت الدنمارك حظرها على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، ونصحت أيضا مواطنيها بعدم زيارة البلاد في رحلات عمل بسبب المخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة العدل في كوبنهاجن اليوم الأحد أن الحظر على المسافرين من بريطانيا، والذي سيشمل كل الأشخاص غير الدنماركيين أو المواطنين من دون إقامة دنماركية، سيستمر حتى 17 يناير الجاري.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الدنماركية إنها لا تشجع كل أشكال السفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

بريطانيا كوبنهاجن الدنمارك فيروس كورونا

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