المفوضية الأوروبية: وضع لقاحات كورونا سيكون "صعبا جدا" في مارس وأبريل
وكالات:
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن وضع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيكون "صعبا جدا"، في مارس وأبريل المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الشرق.
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيطبق ضوابط تصدير على لقاحات فيروس كورونا المُنتجة في أراضيه، وسط خلاف حول نقص في التسليم.
وقالت المفوضية الأوروبية إن "حماية مواطنينا وسلامتهم هي أولوية والتحديات التي نواجهها الآن لم تترك لنا خيارا سوى اتخاذ إجراء".
والاتحاد الأوروبي في نزاع علني مع شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية بشأن الإمدادات.
وتتعرض الكتلة لضغوط متزايدة بسبب الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
165418
عدد المصابين
-
129293
عدد المتعافين
-
9263
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103066730
عدد المصابين
-
74683577
عدد المتعافين
-
2226548
عدد الوفيات
إعلان