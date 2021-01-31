موسكو.. الشرطة تخلي سبيل زوجة نافالني

وكالات:

أخلت الشرطة الروسية سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد، وفق ما أفادت محاميتها سفيتلانا دافيدوفا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت المحامية أن يوليا نافالني أخلي سبيلها من قسم شرطة في منطقة موسكو الجديدة (جنوب غربي موسكو) بعد تحرير محضر ضدها بتهمة مشاركتها في حملة غير مرخصة تسببت "بالتضييق على المشاة وعرقلة السير".

وشهدت موسكو وبطرسبورغ ومدن روسية أخرى اليوم الأحد موجة ثانية من الحملات المؤيدة لنافالني الموقوف على ذمة حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.

وجرت المظاهرات الأولى التي أعلنتها السلطات الروسية غير شرعية وتخللتها اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، في 23 يناير.