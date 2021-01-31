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تقارير: سقوط مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

09:19 م الأحد 31 يناير 2021
تقارير: سقوط مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

طائرة إسرائيلية مسيرة

وكالات:
قالت شبكة "روسيا اليوم"، إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في منطقة حاجز بيت حانون إيرز، بقطاع غزة، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية في القطاع سيطرت عليها.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع "معا"، أن "مقاومين فلسطينيين تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن".
ونشر نشطاء على مواقع التواصل صورا للطائرة.
وفي 18 يناير الحالي قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية في القطاع إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة "حماس".
وأشار إلى أن الغارات جاءت "ردا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة"، حيث رصد الجيش "إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أسدود"، مضيفا أن صافرات الإنذار لم تطلق.
وفي 26 يناير، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سكان لبنان وقطاع غزة الفلسطيني إلى مغادرة أماكنهم، قائلا إنها "مشبعة بالصواريخ والقذائف، وستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي".
فيما اعتبرت "حركة حماس" الفلسطينية، أن هذه التصريحات حول استهداف المناطق المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، تعكس منطق " العربدة والبلطجة " الذي تتصرف به إسرائيل.

طائرة إسرائيلية مسيرة الاحتلال الإسرائيلي غزة

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