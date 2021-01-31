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لبنان يسجل 2139 إصابة جديدة و51 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:51 م الأحد 31 يناير 2021
لبنان يسجل 2139 إصابة جديدة و51 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأحد تسجيل 2139 إصابة جديدة، و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لها، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في عموم لبنان إلى 301 ألف و52 إصابة، والوفيات إلى 3 آلاف و82 حالة وعدد حالات الشفاء إلى 180 ألفا و806 حالات.

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فيروس كورونا لبنان وزارة الصحة العامة اللبنانية

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