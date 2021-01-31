ألمانيا تهدد بإجراءات قانونية ضد المختبرات التي تتأخر في تسليم اللقاحات

برلين - (ا ف ب)

في ظل تصاعد التوترات وتأخر المختبرات في توفير إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأوروبا، توعّدت الحكومة الألمانية الأحد باتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها". وتصاعدت حدة الخطاب في الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين ومختبر أسترازينيكا البريطاني الذي تأخر مرارا في تسليم جرعات لقاحه المضاد لكوفيد-19.

وسط تصاعد التوترات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانية، توعدت الحكومة الألمانية الأحد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المختبرات التي "لا تحترم تعهداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير "إذا تبين أن هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب القانونية". وأضاف "لا يمكن لأي شركة تفضيل دولة أخرى على الاتحاد الأوروبي".

وتصاعدت حدة الخطاب في الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين ومختبر أسترازينيكا البريطاني الذي تأخر مرارا في تسليم جرعات لقاحه المضاد لكوفيد-19.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بشكل ضمني مختبر أسترازينيكا بأنه أعطى الأفضلية لبريطانيا في عملية تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقدية مع بروكسل.

لكن الشركة البريطانية ليست المختبر الوحيد الذي واجه اتهامات في هذا المجال من جانب المسؤولين الأوروبيين.

ففي الأسبوع الماضي، توعدت إيطاليا أيضا باتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة فايزر الأمريكية بسبب التأخر في تسليم اللقاحات.

ومن المقرر عقد اجتماع وطني، غدًا الاثنين في ألمانيا بين السلطات ومصنّعي اللقاحات، لمناقشة مسألة التأخير في عمليات التسليم.