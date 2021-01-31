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اعتقال 120 شخصا بموسكو للمشاركة في تجمعات غير مرخصة

02:43 م الأحد 31 يناير 2021
اعتقال 120 شخصا بموسكو للمشاركة في تجمعات غير مرخصة

قوات الأمن الروسية

موسكو- أ ش أ:

اعتقلت قوات الأمن الروسية ما لا يقل عن 120 شخصاً بالعاصمة موسكو، من المشاركين في حملات احتجاجية غير مرخصة.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الأحد، أنه تم اعتقال 12 مخالفًا في منطقة تشيستيه برودي، و19 شخصا آخر في ميدان تروبنايا، و35 في منطقة سوخاريفسكايا وسط المدينة.

ونقلت الوكالة عن أمينة المظالم بالعاصمة الروسية تاتيانا بوتيايفا، "أنه تم اعتقال نحو 120 شخصا، لكن هذا الرقم يتغير باستمرار".

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاحتجاز ما زالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة. في الوقت الذي يحث فيه رجال الأمن، عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.

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