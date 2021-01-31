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فيتنام تغلق كافة مدارس العاصمة إثر ارتفاع إصابات كورونا

12:24 م الأحد 31 يناير 2021
فيتنام تغلق كافة مدارس العاصمة إثر ارتفاع إصابات كورونا

فيروس كورونا

هانوي- أ ش أ:

قررت السلطات الفيتنامية، الأحد، إغلاق جميع المدارس في العاصمة "هانوي"؛ على وقع إغلاق العديد من المناطق السكنية، إلى جانب مصنع في مقاطعة هاي دونج الشمالية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" عبر موقعها الإلكتروني، أن وزارة الصحة الفيتنامية سجلت الأحد 14 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 1781 حالة و35 حالة وفاة.

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فيروس كورونا كوفيد 19 فيتنام

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