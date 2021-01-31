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سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند

11:16 ص الأحد 31 يناير 2021
سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند

فيروس كورونا

مسقط- (د ب أ):

تسلمت سلطنة عمان ١٠٠ ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد/ أسترازينيكا" المُضاد لفيروس كورونا، مُقدمة من الهند وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات.

وأعرب زير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية، الأحد، عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح للسلطنة.

وأشار إلى أن المعهد الهندي للأمصال واللقاحات يعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم ، مؤكدا أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة كورونا ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم.

وبين السعيدي أنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر/ بيونيتك" أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية تُفيد بأن السلالة الجديدة من كورونا تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة المُصَّنعة لكوفيد -19.

وأشار إلى أنه لا يستبعد "مُطلقًا" الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة ، كاشفا عن أنه تم مخبريًا تسجيل 4 حالات في السلطنة .

فيروس كورونا لقاح أسترازينيكا الهند كوفيد 19

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