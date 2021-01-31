عضو بـ"السيادة السوداني" يبدأ زيارة رسمية إلى جيبوتي
الخرطوم- أ ش أ:
توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، صباح الأحد، إلى جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وذكر مجلس السيادة السوداني أن العطا سيُطلع، خلال الزيارة، القيادة في جيبوتي على الأوضاع في السودان لاسيما على الحدود مع الجارة إثيوبيا.
وكان في وداع العطا بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف.
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