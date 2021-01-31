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عضو بـ"السيادة السوداني" يبدأ زيارة رسمية إلى جيبوتي

11:14 ص الأحد 31 يناير 2021
عضو بـ"السيادة السوداني" يبدأ زيارة رسمية إلى جيبوتي

الفريق الركن ياسر العطا

الخرطوم- أ ش أ:

توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، صباح الأحد، إلى جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكر مجلس السيادة السوداني أن العطا سيُطلع، خلال الزيارة، القيادة في جيبوتي على الأوضاع في السودان لاسيما على الحدود مع الجارة إثيوبيا.

وكان في وداع العطا بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف.

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ياسر العطا جلس السيادة الانتقالي لسودان يبوتي

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