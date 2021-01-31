أستراليا: "فيسبوك" لم يقنعنا بالتخلي عن تشريعات ضد عمالقة التكنولوجيا

كانبرا- أ ش أ:

أكد وزير مالية أستراليا جوش فريدنبرج، الأحد، أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" الأمريكية مارك زوكربرج، لم يتمكن من إقناع السلطات الأسترالية بالتخلي عن خطط لفرض تشريعات ضد عمالقة التكنولوجيا.

وقال فريدنبرج- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "لم يتمكن مارك زوكربرج، من إقناعي بتغيير هذا الرأي والتراجع عن هذه الخطط".

ويجري في أستراليا- بمبادرة من السلطات- إعداد تشريع سيتوجب على عمالقة التكنولوجيا، وفقا له، مناقشة مع شركات النشر والبث المحلية، التفاوض بشأن المدفوعات مقابل المحتويات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تحديد السعر من قبل هيئة تحكيم تعينها الدولة.

وفي وقت سابق، هددت شركة "جوجل" الأمريكية بوقف عمل محرك بحثها على الإنترنت في أستراليا، كما أعلن متحدث باسم "فيسبوك" عن إمكانية حجب قسم الأخبار على هذه الشبكة الاجتماعية في أستراليا.