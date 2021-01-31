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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "مفخخة" باتجاه السعودية

11:06 ص الأحد 31 يناير 2021
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "مفخخة" باتجاه السعودية

البحرين

المنامة- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة السعودية .

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، الأحد - أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداء سافرا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

وأشادت الوزارة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأكدت تضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

هذا المحتوى من

البحرين ميليشيا الحوثي وزارة الخارجية البحرينية السعودية

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