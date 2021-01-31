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الصحة الفرنسية تتحدث عن مخاوف من "موجة كورونا جديدة"

10:33 ص الأحد 31 يناير 2021
الصحة الفرنسية تتحدث عن مخاوف من "موجة كورونا جديدة"

أوليفييه فيران

باريس- أ ش أ:

تحدث وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن وجود مخاوف من حدوث موجة جديدة من وباء كورونا؛ لا سيما بسبب التأثيرات المحتملة للسلالة البريطانية، ولكن قد تنجح فرنسا في تفاديها، في إشارة إلى "التباطؤ الطفيف" في الإصابات.

وقال فيران إنه عندما اتخذ مجلس الدفاع الفرنسي الجمعة الماضية القرار بعدم إعادة فرض حظر ثالث، فإن ذلك يعود إلى ارتفاع طفيف في عدد حالت الإصابة اليومية الجديدة خلال أربعة أيام، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية، الأحد.

وأوضح أنه "يمكن أن يسمح التباطؤ الطفيف في عدد الإصابات بالفيروس للوزارة بمراقبة ما سيحدث خلال أيام قليلة"، لافتا إلى أن كل شيء يشير إلى أن موجة جديدة يمكن أن تظهر بسبب هذه السلالة ولكن ربما ستتمكن الدولة من تفاديه بفضل الإجراءات التي اتخذتها وفرضتها في وقت مبكر والتي يطبقها الفرنسيون.

وتُفيد نتائج التحقيق الثاني حول السلالة البريطانية، الذي تلقاه الوزير الفرنسي مؤخرا، بأن تداول هذه السلالة يتزايد - بنسبة 50٪ كل أسبوع - ولكن بشكل أقل كثافة عن بقية الدول حيث تم تسجيل زيادة تتراوح بين 70 إلى 100٪.

وسجلت فرنسا 242 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات أمس السبت، حيث دخل 192 مريضا وحدات الرعاية المركزة ويتلقى حاليا 27242 مريضا بالفيروس علاجهم بالمستشفيات.

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أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي فيروس كورونا

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