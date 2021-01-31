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كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

12:26 ص الأحد 31 يناير 2021
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

فيروس كورونا في كولومبيا

كولومبيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، مساء السبت، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "كوفيد-19" التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل.

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نؤكد وجود سلالة P1 البرازيلية لدى مريضة من مدينة تاباتينجا البرازيلية"، موضحة أن المريضة ذات الـ24 عامًا قد تلقت العلاج وشفيت من إصابتها بالفعل.

واكتُشفت السلالة البرازيلية من فيروس كورونا، لأول مرة في ريو دي جانيرو، الشهر الماضي، ويقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

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