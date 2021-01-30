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تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا

11:15 م السبت 30 يناير 2021
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، أنه تم اختيار تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة "كوڤاكس".
وأضافت الوزارة، في بيان على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الاختيار سوف يسمح بوصول الدفعة الأولى من اللقاح سريعا و بزيادة الكميات المعلن عنها سابقًا.

وأكدت الوزارة علي وصول 960 ألف جرعة في شهر فبراير، بدلا من 500 ألف جرعة، ووصول من 500 ألف جرعة الى مليون جرعة بداية من شهر مارس بدلا من أبريل، بالإضافة إلى وصول بقية الأربعة ملايين جرعة حسب الجدول الزمني المعلن سابقًا.

‎وأوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم التعجيل بحملة التطعيمات، مضيفة أن لجنة اللقاحات تواصل بدعم مكثف من الدبلوماسية التونسية العمل على الإسراع في ملفات التزود الأخرى سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف على غرار مبادرة الاتحاد الأفريقي.

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فيروس كورونا في تونس لقاح كورونا تونس وزارة الصحة التونسية

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