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إصابة شخصين جراء تسرب غاز بمقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق

10:03 م السبت 30 يناير 2021
إصابة شخصين جراء تسرب غاز بمقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق

نواز شريف

إسلام أباد - (أ ش أ):
أصيب شخصان اثنان إثر تسرب للغاز في مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق "نواز شريف".
ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت، عن مسئول في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية قوله إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد طبيعة الإصابات وأسباب وملابسات الحادث.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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نواز شريف باكستان إسلام أباد

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