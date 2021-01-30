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سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في جازان بالسعودية

08:57 م السبت 30 يناير 2021
سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في جازان بالسعودية

ارشيفية

وكالات:

أعلن الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار.

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى العامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا، عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية، تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأضاف أنه "بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ، تبين أنه مقذوف عسكري من طراز كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنها أي إصابات أو أضرار".

سقوط مقذوف عسكري السعودية الحوثيين

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