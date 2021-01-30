أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

مقتل وإصابة 23 شخصا جراء حادث تصادم في روسيا

08:21 م السبت 30 يناير 2021
مقتل وإصابة 23 شخصا جراء حادث تصادم في روسيا

الشرطة العسكرية الروسية في روسيا

موسكو - (أ ش أ):
لقي 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 11 آخرون إثر اصطدام مقطورة جرار بحافلة صغيرة في وسط روسيا.
وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان لها نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت، إن الحادث وقع بالقرب من مدينة "سيزران" في منطقة "سامرا" التي تبعد نحو ٧٣٠ كيلومترا (٤٥٠ ميلا) جنوب شرق العاصمة "موسكو"، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية أوضحت أن المقطورة الجرار انزلقت وانحرفت في الاتجاه المقابل.
من جانبها، قالت لجنة التحقيق في روسيا إنها فتحت تحقيقا جنائيا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

هذا المحتوى من

روسيا حادث سير موسكو

الخبر التالى:

سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في جازان بالسعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164871

    عدد المصابين

  • 128800

    عدد المتعافين

  • 9217

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا