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حليف لنافالني يدعو بايدن لفرض عقوبات على شركاء بوتين

07:17 م السبت 30 يناير 2021
حليف لنافالني يدعو بايدن لفرض عقوبات على شركاء بوتين

أليكسي نافالني

موسكو - (د ب أ)

حث حليف مقرب لزعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مجموعة أكبر من شركاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً إن العقوبات الحالية ليست كافية لمنع الكرملين من قمع المعارضين السياسيين وانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكتب فلاديمير أشوركوف حليف نافالنى في خطاب إلى بايدن نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك اليوم: "العقوبات الحالية لا تطال عددًا كافيًا من الأشخاص المناسبين".

وكتب أسماء 35 شخصًا، من بينهم الشخصيتان الثريتان رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف، بالإضافة إى كبار موظفي إدارة بوتين، ورؤساء العديد من الشركات الحكومية، التي يقول نافالني إنه يجب استهدافها.

وأضاف أشوركوف: "أي شيء أقل من ذلك سيفشل في جعل النظام يغير سلوكه. يجب على الغرب فرض عقوبات على صانعي القرار الذين جعلوا تزوير الانتخابات والسرقة من الموازنة والتسميم سياسة وطنية".

ويريد نافالني وحلفاؤه أيضًا أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على من يحتفظون بأموالهم.

أليكسي نافالني و بايدن وتين

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