أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

06:40 م السبت 30 يناير 2021
"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضة

كتب- محمد عطايا:

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج.

وكتب الوزير الإثيوبي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت أنه "تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته".

وأعلن الوزير الإثيوبي أوائل الشهر الجاري، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة. وذكر الخميس الماضي أن السودان تسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة، وانسحب 7 مرات خلال 7 أشهر.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس: "لم نرفض مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي، ومصر والسودان انسحبتا بعد التوافق".

سد النهضة سيلشي بيكيلي إثيوبيا

الخبر التالى:

احتجاجات جديدة على قانون الأمن المثير للجدل في فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164871

    عدد المصابين

  • 128800

    عدد المتعافين

  • 9217

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا