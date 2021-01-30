بنجلاديش تنقل مجموعة جديدة من اللاجئين الروهينجا إلى جزيرة نائية

دكا - (ا ف ب)

بدأت سفن البحرية البنغالية بنقل مجموعة جديدة من اللاجئين الروهينجا البورميين، إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، رغم انتقادات جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن الجزيرة معرضة للفيضانات. وكانت بنجلاديش نقلت 1776 من الروهينجا إلى الجزيرة الجمعة.

أفاد مسؤول في البحرية أن بنجلاديش بدأت تنقل مجموعة تضم ما يربو على 1400 من اللاجئين الروهينجا المسلمين إلى جزيرة نائية في خليج البنغال السبت رغم معارضة جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن الجزيرة معرضة لمخاطر العواصف والفيضانات.

وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنجلاديش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل ديسمبر، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

وذكر العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة لرويترز عبر الهاتف الجمعة "مستعدون لاستقبال الوافدين الجدد". وأضاف أن خمس سفن أبحرت وعلى متنها اللاجئون الروهينجا ومتعلقاتهم بعد نقلهم من المخيمات إلى مدينة شيتاجونغ الساحلية القريبة.

ونقلت بنجلاديش 1776 من الروهينجا إلى الجزيرة الجمعة. والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عامًا فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية.

ولا يُسمح للروهينجا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.