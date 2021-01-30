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تونس تتلقى مليون جرعة من لقاح ''استرازينيكا' الشهر القادم

05:51 م السبت 30 يناير 2021
تونس تتلقى مليون جرعة من لقاح ''استرازينيكا' الشهر القادم

لقاح 'استرازينيكا

تونس - (أ ش أ):
أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم السبت، أن بلاده ستتلقى حوالي مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" بنهاية شهر فبراير القادم في إطار مبادرة "كوفاكس".
وأضاف وزير الصحة التونسي – في تصريح - أنه تم قبول ملف تونس مع 18 دولة من إجمالي 72 دولة تقدموا بملفات لدى منظمة الصحة العالمية للحصول على جرعات اللقاح ضمن مبادرة "كوفاكس"..
وطبقا لذلك، ستتلقى تونس أيضا في منتصف شهر فبراير القادم حوالي 94 ألف جرعة من لقاح "فايزر".
من جهة أخري، كشفت وزارة الصحة التونسية - في بيان علي الصفحة الرسمية - أنه تم اليوم السبت إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح سبوتنيك (Sputnik) .
وأكدت الوزارة أنه تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم ملف لقاح سبوتنيك من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء.

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لقاح استرازينيكا تونس فوزي المهدي

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