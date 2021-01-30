أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس المفوضية الإفريقية غدا

05:27 م السبت 30 يناير 2021
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس المفوضية الإفريقية غدا

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد، جلسة مباحثات مع موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يزور القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء، الذى يجرى بقصر التحرير، العلاقات بين مصر والمفوضية والقضايا الإفريقية وسبل تنمية القارة والدور المحوري، الذي تقوم به مصر لإرساء السلام والاستقرار في ربوعها.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزير الخارجية رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه محمد

الخبر التالى:

تونس تتلقى مليون جرعة من لقاح ''استرازينيكا' الشهر القادم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164871

    عدد المصابين

  • 128800

    عدد المتعافين

  • 9217

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بطائرات مقاتلة.. القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا