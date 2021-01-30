وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس المفوضية الإفريقية غدا

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد، جلسة مباحثات مع موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يزور القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء، الذى يجرى بقصر التحرير، العلاقات بين مصر والمفوضية والقضايا الإفريقية وسبل تنمية القارة والدور المحوري، الذي تقوم به مصر لإرساء السلام والاستقرار في ربوعها.