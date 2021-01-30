ميانمار: الجيش يتعهد بالتزام الدستور وسط مخاوف من انقلاب عسكري

ميانمار- (بي بي سي):

تعهّد الجيش في ميانمار بالالتزام بالدستور، وبالعمل وفقا للقانون، في رد واضح على مخاوف من احتمال استيلائه على السلطة.

وقال الجيش إن ما نقل من تصريحات على لسان قائد الجيش مين أونغ، بشأن تعطيل الدستور، ونتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، قد أسيئ فهمها.

ورحب الحزب الحاكم وهو حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي ترأسه أونغ سان سوتشي، برد الجيش، وبتعهده بحماية الدستور.

وفاز الحزب في انتخابات نوفمبر بأغلبية ساحقة ، لكن الجيش كرّر مزاعمه بحدوث مخالفات.

و في أعقاب رواج أنباء أمس الجمعة عن احتمال استيلاء الجيش البورمي على السلطة، دعت الأمم المتحدة والسفارات الغربية في ميانمار جميع الأطراف إلى احترام الديمقراطية.