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الصحة العالمية تنتقد قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير "لقاح كورونا"

01:51 م السبت 30 يناير 2021
الصحة العالمية تنتقد قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير "لقاح كورونا"

اعترضت منظمة الصحة العالمية على قيود الاتحاد الأور

بروكسل- (بي بي سي):

انتقدت منظمة الصحة العالمية إعلان الاتحاد الأوروبي نيته فرض قيود على تصدير أي لقاح ينتج في دوله.

وحذر مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من أن التعامل مع اللقاح على "أسس قومية" سوف يطيل أمد الوباء.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض القيود وسط خلاف مع مصنعي بعض اللقاحات حول التأخر في إيصال اللقاح لدول التكتل.

واضطر الاتحاد لاحقا إلى إلغاء قيوده على تصدير اللقاح إلى إيرلندا الشمالية على إثر خلاف دبلوماسي.

وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" على تصدير البضائع من دول الاتحاد الأوروبي إلى إيرلندا الشمالية بدون تدقيق، لكن الاتحاد أراد فرض رقابة على تصدير اللقاح لمنع وصوله إلى بريطانيا.

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