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تسجيل أول إصلابة بالسلالة المتحورة من كورونا بالضفة الغربية

01:24 م السبت 30 يناير 2021
تسجيل أول إصلابة بالسلالة المتحورة من كورونا بالضفة الغربية

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة.

وصرح مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأوضح النجار أن خمس إصابات لعائلة واحدة، تم تسجيلها في بلدة دير جرير وإصابتين في بلدة الطيبة شرق رام الله، وآخريين في الرام شمالي القدس، ومثلهما في بيت لحم.

ولفت إلى أن هناك 17 عينة أخرى مشكوك فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية بضاحية الريحان شمالي رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة.

كانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت قبل عشرة أيام اكتشاف 17 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا لأول مرة في الأراضي الفلسطينية وذلك في بلدات شرق القدس.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية قبل يومين إغلاق "معبر الكرامة" بين الضفة الغربية والأردن ومنع التنقل من خلاله لمدة أسبوع ضمن إجراءات لمكافحة السلالة الجديدة من مرض كورونا.

وصرحت مصادر حكومية فلسطينية بأنه من المتوقع وصول أول شحنة لقاحات ضد كورونا تتضمن 5 آلاف جرعة من لقاح فايزر عبر إسرائيل، لتطعيم الأطقم الطبية خلال اليومين القادمين.

وزارة الصحة الفلسطينية السلالة المتحورة من كورونا فيروس كورونا الضفة الغربية المحتلة الخدمات الطبية

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