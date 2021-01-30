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تايوان تسجل أول وفاة بسبب كورونا منذ مايو

01:11 م السبت 30 يناير 2021
تايوان تسجل أول وفاة بسبب كورونا منذ مايو

فيروس كورونا في تايوان

تايبيه- (د ب أ):

سجلت تايوان أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، السبت، مما يرفع حصيلة الوفيات بالجزيرة إلى ثماني حالات.

وكانت تايوان وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة، قد سجلت 909 حالات إصابة بفيروس كورونا، من بينها 75 حالة، تم انتقالها محليا وثماني حالات وفاة بسبب الفيروس.

وطبقا لمركز القيادة الرئيسي لمواجهة الأوبئة في تايوان، فإن المريضة التي توفيت في الثمانينات من عمرها، وكانت حالتها من ضمن أربع حالات جديدة متعلقة بإصابات جماعية بأحد المستشفيات في تاويوان سيتي بشمال تايوان.

وحتى اليوم السبت، انتشرت الإصابات الجماعية بالمستشفى، التي ظهرت بها العدوى في وقت سابق من هذا الشهر إلى 19 شخصا، من بينهم افراد من الطاقم الطبي وأفراد الأسر.

وسيجرى المركز مرة أخرى اختبارات للكشف عن الفيروس في الرابع من شباط/فبراير المقبل لبعض الأشخاص المعزولين.

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