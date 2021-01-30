المرصد: انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال
دمشق- (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق النفوذ الإيراني بريف البوكمال، شرقي دير الزور، بشرق سورية.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، إن الانفجارات سمعت تحديدا في منطقة العباس التابعة للبوكمال التي توجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها.
ووفق المرصد، لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.
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