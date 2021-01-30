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مصر تعيد ترشيح أبوالغيط أمينًا عامًا للجامعة العربية لفترة ثانية

12:59 م السبت 30 يناير 2021
مصر تعيد ترشيح أبوالغيط أمينًا عامًا للجامعة العربية لفترة ثانية

السفير أحمد أبوالغيط

القاهرة- أ ش أ:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح، وفقًا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن إعادة ترشيح أبوالغيط لفترة ثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

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