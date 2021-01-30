امرأة يابانية "أخفت جثة أمها في الثلاجة لعشر سنوات"
طوكيو- (بي بي سي):
ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة، بعد العثور على جثة والدتها المتوفاة في ثلاجة في شقتها.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر بالشرطة لم تسمها، أن "يومي يوشينو" البالغة من العمر 48 عاما، قالت إنها وجدت والدتها ميتة وأخفت الجثة قبل 10 سنوات، لأنها "لم ترغب في أن تُطرد" من منزل تابع لمجلس البلدية، كانتا تقيمان بشكل مشترك فيه في طوكيو.
وقالت الشرطة إنه لم تكن هناك جروح ظاهرة على الجثة المجمدة.
ولم تستطع السلطات تحديد وقت وفاة المرأة وسببها.
وبحسب التقارير، عثر عامل نظافة على الجثة، بعد أن أجبرت يوشينو على مغادرة الشقة بسبب تخلفها عن دفع الإيجار.
وقالت الشرطة إن الجثة كانت مثنية في الثلاجة.
واعتقلت يوشينو أمس الجمعة في فندق بمدينة تشيبا، بالقرب من العاصمة طوكيو.
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