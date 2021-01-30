الإمارات تمنح جنسيتها للموهوبين والعلماء والمستثمرين

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي

وكالات:

أعلنت الإمارات، السبت، اعتماد تعديلات قانونية "تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".

وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الهدف من هذا القرار "هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".

وأضاف في سلسلة تغيدات عبر تويتر أنه "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية، وتم وضع معايير واضحة لكل فئة..".

وتابع: "وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميًا".

بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم..والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

كانت الإمارات منحت العام الماضي، لمئات المستثمرين والكفاءات الاستثنائية الإقامة الذهبية التي تحمل مجموعة من المزايا التي تُثري المشهدَ الاقتصادي في المنطقة.

وجاءت الإقامة الذهبية حاملة مجموعة من المزايا حيث يتم من خلالها منح تأشيرات دائمة لمجموعة من الفئات المتميزة، التي تثري المشهد الاقتصادي بالكثير من صور النجاح والتطور؛ من خلال استقطاب المستثمرين وأصحاب الكفاءات، وبما يحفِّز الإنتاج، ويحسِّن بيئة الأعمال.