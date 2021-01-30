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الدفاع الأفغانية : مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد

08:43 ص السبت 30 يناير 2021
الدفاع الأفغانية : مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد

قوات الأمن الأفغانية

كابول- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء /باجفاك/ الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس الجمعة في مقاطعتي داند وأرغانداب، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين.

وأضاف البيان، أنه تم إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتم تدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.​

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