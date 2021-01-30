الدفاع الأفغانية : مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد
كابول- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء /باجفاك/ الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس الجمعة في مقاطعتي داند وأرغانداب، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين.
وأضاف البيان، أنه تم إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتم تدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
164282
عدد المصابين
-
128440
عدد المتعافين
-
9169
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
101946364
عدد المصابين
-
73729290
عدد المتعافين
-
2198017
عدد الوفيات
إعلان