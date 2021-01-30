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رئيس المكسيك يعلن تجاوزه مرحلة الخطر بعد الإصابة بفيروس كورونا

08:34 ص السبت 30 يناير 2021
رئيس المكسيك يعلن تجاوزه مرحلة الخطر بعد الإصابة بفيروس كورونا

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):
أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز تجاوز المرحلة الحرجة بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الرئيس المكسيكي، في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "ما زلت أعاني أعراض كوفيد لكن الأطباء أخبروني أنّ المرحلة الحرجة مرت بالفعل. الآن أظهر أمامكم حتى لا تكون هناك شائعات أنا بخير، رغم أنه لا يزال يتعين علي أن أواصل فترة الراحة".

وأضاف لوبيز لوبرادور :"بالطبع لقد كنت أعمل، كنت مطلعا بشكل جيد على كل الشؤون العامة خصوصا ما يتعلق بالجائحة".

وأعلن الرئيس المكسيكي عن وصول ستة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى المكسيك في فبراير المقبل.

كان الرئيس المكسيكي البالغ السابعة والستين عاما قد أعلن يوم الأحد الماضي ، أن نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، وأن أعراضه خفيفة وأنه سيبقى متفائلا.. وعانى الرئيس المكسيكي مشاكل في القلب عولج منها في مستشفى خاص عام 2013. كما أنه يعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

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المكسيك أندريس مانويل لوبيز فيروس كورونا

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