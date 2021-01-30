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مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الكوبية

06:54 ص السبت 30 يناير 2021
مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الكوبية

تحطم مروحية _أرشيفية

هافانا- (د ب أ):
قالت القوات الجوية الكوبية في بيان يوم الجمعة إن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الكوبي بعد اصطدامها بتل.

وكانت المروحية في رحلة من إقليم هولجين إلى جوانتانامو.

وأوضح البيان أن لجنة عسكرية ستجري تحقيقا لتحديد سبب الحادث الذي وقع في شرقي الجزيرة.

ولم يتم الكشف عن هويات ضحايا حادث التحطم.

حادث تحطم مروحية القوات الجوية الكوبية الجيش الكوبي

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