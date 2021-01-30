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كندا تعلن فرض قيود على السفر إلى المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي

05:39 ص السبت 30 يناير 2021
كندا تعلن فرض قيود على السفر إلى المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

مكسيكو سيتي- (دب أ):
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة، فرض قيود إضافية على السفر إلى المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن شركات الطيران بما في ذلك شركة "إير كندا" وافقت على إلغاء الخدمة إلى "جميع الوجهات الكاريبية والمكسيك" اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 30 أبريل، مضيفا أن الحكومة الاتحادية ستفرض أيضا قواعد حجر صحي إلزامية جديدة لأنها تحاول إثناء المواطنين عن السفر الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، بدءا من الأسبوع المقبل، لن يتم السماح لجميع الرحلات الجوية الدولية بالهبوط إلا في تورونتو وفانكوفر ومونتريال وكالجاري.

وقال ترودو إنه سيتم أيضًا إجراء اختبارات إلزامية في المطار عند الوصول "في الأسابيع المقبلة". وسيتعين على المسافرين بعد ذلك الانتظار "حتى ثلاثة أيام" للحصول على نتائج الاختبارات في فنادق معتمدة على نفقتهم.

وسجلت كندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 37 مليون نسمة، أكثر من 770 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، كما سجلت نحو 20 ألف وفاة.

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