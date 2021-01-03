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إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

11:45 م الأحد 03 يناير 2021
إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

نانسي بيلوسي

وكالات:
أعاد مجلس النواب الأمريكي، انتخاب نانسي بيلوسي، لرئاسة المجلس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأدى نواب الدور الــ 117 للكونجرس الأمريكى اليمين الدستورية رسميا اليوم، ما يعنى تدفق المشرعين الجدد على مبنى الكابيتول فى ظل وباء كورونا المستمر، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.
وينص الدستور الأمريكى، على انعقاد الكونجرس فى الثالث من يناير ظهرا بالتوقيت الشرقى. وسيؤدى النواب الجدد والقدامى.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي أمريكا

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