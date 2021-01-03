إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
وكالات:
أعاد مجلس النواب الأمريكي، انتخاب نانسي بيلوسي، لرئاسة المجلس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأدى نواب الدور الــ 117 للكونجرس الأمريكى اليمين الدستورية رسميا اليوم، ما يعنى تدفق المشرعين الجدد على مبنى الكابيتول فى ظل وباء كورونا المستمر، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.
وينص الدستور الأمريكى، على انعقاد الكونجرس فى الثالث من يناير ظهرا بالتوقيت الشرقى. وسيؤدى النواب الجدد والقدامى.
الخبر التالى:تسجيل صوتي يكشف.. ترامب "اليائس" يطالب سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتائج الانتخابات لصالحه
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
142187
عدد المصابين
-
113898
عدد المتعافين
-
7805
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
85239963
عدد المصابين
-
60291172
عدد المتعافين
-
1847708
عدد الوفيات
إعلان