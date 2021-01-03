‏قتيل وجرحى في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس الأمريكية واعتقال مشتبه به

وكالات:‎

قتل شخص وأصيب أخرون في إطلاق نار عند كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت الفضائية السعودية، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت مشتبه به.

ولم تذكر حتى اللحظة أسباب ودوافع الاعتداء على الكنيسة.