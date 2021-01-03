‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا

وكالات:

تلقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكتب الوزير السعودي في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد-19.. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقيادتنا -حفظها الله- التي جعلت صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات، ووافر الشكر لأخواتي واخواني منسوبي القطاع الصحي على جهودهم المميزة التي نعتز ونفخر بها كسعوديين".

يأتي ذلك، ينما سجلت إصابات كورونا في السعودية انخفاضا دون الـ 100 الإصابة لأول مرة منذ 9 أشهر.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و180 حالة تعاف و7 حالات وفاة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الحكومة السعودية قررت إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.