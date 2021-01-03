أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

الجزائر :مقتل إرهابيين خطيرين في عملية تمشيط متواصلة غربي البلاد

07:12 م الأحد 03 يناير 2021
الجزائر :مقتل إرهابيين خطيرين في عملية تمشيط متواصلة غربي البلاد

الجيش الجزائري

الجزائر - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر مقتل إرهابين اثنين وصفتهما بـ" الخطيرين" على يد مفرزة للجيش اليوم الأحد، خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة منذ يوم أمس بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي أنه جرى التحفظ على مسدسين رشاشين وكمية من الذخيرة، مشيرة إلى مقتل احد عناصر الجيش في ميدان الشرف خلال هذه العملية التي ارتفعت حصيلتها إلى القضاء على 6 إرهابيين وضبط 6 أسلحة نارية، مقابل مقتل 3 عسكريين.
وكشف ذات المصدر أن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري الشعبي،قام اليوم الأحد بزيارة إلى الوحدات العسكرية بمنطقة مسلمون، على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتها أمس السبت، مفرزة للجيش والتي مكنت من القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، وضبط أسلحتهم.
وأكد شنقريحة خلال الزيارة أن الوضع الأمني في الجزائر متحكم فيه بصفة كاملة بفضل النتائج الإيجابية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي، في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

الجيش الجزائري الجزائر وزارة الدفاع الوطني في الجزائر

الخبر التالى:

الصحة الكويتية: تسجيل 269 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن نتائج التحقيقات المبدئية في حادث مستشفى زفتى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا